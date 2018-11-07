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Milli Savunma Bakanı Akar: Olumlu ancak geç bir adım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin 3 teröristin başına ödül koyma kararı ile ilgili, YPG'ye karşı da aynı tutumun geliştirilmesini beklediklerini söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Akar: Olumlu ancak geç bir adım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Dışişleri Bakanlığının, terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü verilmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Akar, “Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum. PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesini bekliyoruz.” dedi.

Akar şunlar söyledi:

“Bir taraftan PKK’nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG’ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz.”

Bedelli askerlik

Bedelli askerlik ile ilgili son rakamları paylaşan Akar, “633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi.” dedi.

Akar, “Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacak.” İfadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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