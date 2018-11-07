Bilkent'teki şehir hastanesinin açılış tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sağlık en güzel neticeleri aldığımız alanların başında"

Sağlık, bizim 16 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız ve hamdolsun en güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor.

"Biz başkalarına özenmiyoruz, onlar bize gıptayla bakıyor"

Türkiye, sağlık turizminde ve yurt dışına sağlık hizmetleri sunma konusunda her geçen yıl daha da ileriye giden bir ülkedir. Her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da artık biz başkalarına özenmiyoruz, onlar bize gıptayla bakıyor.

"Bilkent'teki şehir hastanemizi aralık ayında açacağız"

Şehir hastanelerini, sağlık hizmetlerindeki reformlarımızın zirvesi olarak görüyorum. Şu ana kadar Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri ve Elazığ’da 6 şehir hastanesini hizmete aldık. Eskişehir ve Manisa hastanelerimiz de hasta kabulüne başladı. Bilkent'teki şehir hastanemizi aralık ayında açacağız.

"Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz"

Artık istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz. Şimdi biz uluslararası camiadan da ülkemizde ortak üretime girebilecek marka firmaları davet ediyoruz ve olumlu yaklaşımlar var, bu adımları ülkemizde atacağız.

Kaynak: AA / TRT Haber