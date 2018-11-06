ABD'nin PKK hamlesine Cumhurbaşkanlığından ilk tepki

ABD'den PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "YPG'yi, PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek bizi kandıramazlar. Bu adımı ihtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir." dedi.

Kalın açıklamasında şunları söyledi;

"Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan birşeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır."

ABD'nin İran yaptırımları

İran yaptırımları ile ilgili de konuşan Kalın, "ABD şu veya bu gerekçelerle bir ülkeye yaptırım uyguluyor diye biz kendi milli menfaatlerimizden vazgeçecek değiliz. Alınan bu son yaptırım kararlarının da siyasi olduğu çok açık ortada." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA