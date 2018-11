ABD'den PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada PKK'lı teröristlerin elebaşılarına ödül koydu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Müsteşar Yardımcısı Palmer, Ankara ziyaretinde Türk hükümetinden, iş dünyasından üst düzey yetkililer ve milletvekilleriyle görüştüğünü ve iki ülke ilişkilerini ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladığını ifade etti.

Karayılan, Bayık ve Kalkan için ödül verilecek

Palmer, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin terörle mücadele alanında yürüttüğü iş birliğine değer verdiğini vurguladı.

"Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın "Rewards for Justice" (Adalet için Ödül) programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK'lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon dolara kadar), Cemil Bayık için (4 milyon dolara kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon dolara kadar) ödül verilecektir."

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK'yı 1997 yılında yabancı terör örgütü olarak kabul ettiğini anımsatan Palmer, ABD hükümetinin de 2001 yılında PKK’yı "Küresel Terör Unsurları" listesine aldığını belirtti.

