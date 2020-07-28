Haber Giriş: Kaynak: AA
Venezuela'dan Türkiye'ye teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arreaza, koronavirüs salgınıyla mücadele için gönderilen yardımlar nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu'yla görüştüğünü duyurdu.
Çavuşoğlu ile görüntülü görüşme yaptığını aktaran Arreaza, "Çok yönlü politik iş birliğimizi teyit ettik. Birlikte yürüttüğümüz devam eden projeleri ve yeni iş birliği alanlarını gözden geçirdik. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele için test kitleri, malzeme ve ekipman yardımı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Venezuela'ya gönderdiği 15 tondan fazla tıbbi ekipman yardımı, 18 Temmuz'da başkent Caracas'a ulaşmıştı.
Etiketler: dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu türkiye venezuelaSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 20:20
Son Haberler
- 20:32
- 20:27
- 20:22
- 19:55
- 19:49
Sıradaki Haber
Deprem ve doğal afetler için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz