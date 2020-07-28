Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür
İdlib'de yaşayan Suriyeliler, büyük küçük herkese şefkat elini gösteren Türk askerlerine teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İdlib'de yaşayan Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.
Yardımlarından ötürü Türk askerine teşekkür eden Suriyeliler, şu ifadeleri kullandı:
"Türk askerleri burada büyük küçük herkese saygı gösteriyor. Bize çok iyi davranıyorlar. Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak. Askerler bize çok iyi davranıyor."
Etiketler: tsk suriye msb milli savunma bakanlığı idlibSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 20:10
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