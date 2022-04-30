3 yıldır hayatımızda olan COVID-19 salgını vites düşürmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, COVID-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez 10’un altına düştü” açıklamasını yapmıştı.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vefat sayılarındaki düşüşü ve gelinen noktada salgının seyrini TRT Haber’e değerlendirdi.

Koronavirüs sebebiyle 97 bin kayıp verdiğimizi aktaran İlhan, “15 Şubat-29 Nisan tarihlerini karşılaştırdığımızda yaklaşık 2,5 ay içerisinde vefat sayısı 300’lerden 9’a kadar düştü” dedi.

Omicron varyantıyla hızlı bir artış gösteren vaka sayısının şubat ayında zirve yaptığını ifade eden Mustafa Necmi İlhan, vaka artışının aşağı doğru seyrettiğini ve bundan sonra daha da hızlı azalacağını söyledi.

"Salgınla mücadeleyi öğrendik"

İki buçuk ay gibi bir sürede vefat sayılarındaki azalışın çok iyi bir düşüş olduğunu söyleyen İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Vaka sayısına baktığımız da ise 2 binin altındaki sayıları en son yaklaşım 1,5 yıl önce Ekim 2020’de görmüşüz. Bunları üst üste koyduğumuzda, iyi bir sürece doğru gidiyoruz. Hepimiz mücadeleyi öğrendik. Bayramda da dikkat edildiği takdirde daha iyiye yol alacağız"

Öte yandan İlhan, bayramdan sonra seyahatler nedeniyle vakalarda artış görülebileceğini ama bu durumun çok sürmeyeceğini ifade etti.

Vefat edenlerin çoğu ileri yaştaki hastalar

Türkiye’de 27 milyon kişi 3 doz aşı yaptırırken, 53 milyon kişide iki doz aşılı.

Mustafa Necmi İlhan, hatırlatma dozlarının ihmal edilmemesi halinde daha iyiye gidileceğini söylüyor.

İlhan, koronavirüs kaynaklı vefatlar ile ilgili ise şunları söyledi:

“Vefat edenlerin büyük çoğunluğu yine ileri yaşta olan büyüklerimiz. O yüzden bayramda büyüklerimizle bir araya geleceğiz, vakit geçireceğiz ama biraz daha onlara karşı dikkatli olmamız, eğer bizde bir risk varsa maske takmamız ve ortamı havalandırmamız gerektiğini söylemek isterim. Aynı zamanda maske kullanım kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte büyüklerimizi birazcık daha koruduğumuz takdir de daha iyiye doğru yol alacağız.”

Bireysel korunma yöntemlerinin ön planda olduğu aşamadayız

İlhan, Sağlık Bakanı Koca’nın da ifade ettiği gibi, şu an gelinen aşamada bireysel korunma yöntemlerinin ön planda olduğunu söyledi.

Salgının tamamen bitmediğini hatırlatan İlhan, “Salgının hala devam ediyor. Günlük hayatta yanımızda maske taşımanın yararı var. Kalabalık alanlarda, alışveriş merkezlerinde ve otobüslerde kullanılan maskeler bizi enfeksiyondan koruyacaktır. Ama toplum arasında bir gerilime müsaade etmemek gerekiyor, maske takmak isteyenler takabilir. Geldiğimiz aşamada herkesin maskesini takması ve kendimize dikkat etmemiz gerektiği durumdayız” şeklinde konuştu.

Salgında 3 bileşen

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan salgınla ilgili 3 bileşene dikkat edilmesi gerektiğine değindi.

İlk olarak virüsün yeni bulaşıcı bir varyant çıkarıp çıkarmayacağı konusunu dile getiren İlhan, bu durumun çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti.

İkincisi başlık vatandaşların ve toplumların aşılanma düzeyi...

İlhan, Türkiye'nin aşılanma düzeyinde iyi bir yerde olduğunu, fakat hatırlatma dozlarının ihmal edilmemesi gerektiğini aktardı.

Üçüncüsü ise vatandaşların salgın sürecindeki davranışları.

Vakalarda ciddi oranda düşüş görülse de İlhan, tedbirin elden bırakılmaması, maske takmak isteyenlerin takması gerektiğini ve kalabalık ortamlarda içerinin havalandırılmasının faydalı olacağını söyledi.

Bakan Fahrettin Koca açıklama yapmıştı

Türkiye'de dün son 24 saatte 127 bin 95 COVID-19 testi yapıldı, 1924 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayısı 24 Mart 2020’den sonra ilk kez bugün 10’un altına düştü" demişti.