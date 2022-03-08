Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde görevli, Türkiye'deki 5 kadın bomba imha uzmanından biri olan Tülay Kılıçkaya, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamaları için canı pahasına görev yapıyor.

Riski en yüksek mesleklerden birini emniyet amiri rütbesiyle sürdüren 2 çocuk annesi Kılıçkaya, 5 yıldır bomba imha uzmanlığı yapıyor.

On iki yıldır şerefli Türk polis teşkilatının üniformasını giydiğini anlatan Kılıçkaya, "Bomba imha uzmanı olmak zor dediler, zoru başarırım dedim, bomba imha uzmanı olmaya karar verdim." dedi.

"Hayatımızdaki her şeyi bir kenara bırakırız"

Tüm aile bireylerini arayarak bomba imha uzmanı olmak istediğini söyleyen Kılıçkaya, 3 aylık bir eğitimin ardından göreve başladı.

Kılıçkaya, şunları söyledi:

"İhbar gelir ekip arkadaşlarımızla hazırlığımızı yapar olay yerine intikal ederiz. Olay yerinde çevre güvenliği alınmış mı? Kontroller yapılmış mı? Biz ekip arkadaşlarımızla kontrolleri yaparız. Olaya müdahale etmek için bir kişi kıyafeti giyer, kıyafeti giyerken anne olduğumuzu, baba olduğumuzu, evlat olduğumuzu, eş olduğumuzu, hayatımızdaki her şeyi bir kenara bırakırız ve tamamen işimize odaklanırız."

Bu işte strese yer olmadığını vurgulayan Kılıçkaya, bomba imha uzmanlarının stres yönetimini çok iyi bildiklerini ve yönettiklerini, hata yapma lükslerinin olmadığını anlattı.

"Türk polis teşkilatında görev yapmaktan gurur duyuyorum"

Kılıçkaya, "Görev bitiminde tekrar anne olduğumu hatırlıyorum, bir eş olduğumu hatırlıyorum ve bir kadın olarak bu iş de bitirmiş olmanın gururunu yaşıyorum. İki evladı olan bir anne ve kadın bomba imha uzmanı olarak Türk polis teşkilatında görev yapmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Haber: İsmail Dostoğlu