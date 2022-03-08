Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Narkotik zehir tacirlerine geçit vermedi: 5654 gözaltı
Türkiye genelinde son 6 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 bin 654 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik birimlerince son 7 gün içerisinde 80 ilde gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında 5 bin 654 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız!— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 8, 2022
Narkotik birimlerimizce son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen “SOKAK” operasyonlarında#polis #narkotik pic.twitter.com/NJAMNhLvnY
Operasyonlarda, 294 kilogram eroin, 193 kilogram esrar, 20 kilogram bonzai, 27 kilogram metamfetamin, 45 kilogram skunk, 65 kilogram kokain, 5 bin ecstasy, 1000 adet captagon, 106 kök kenevir bitkisi, 235 bin sentetik ecza ele geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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