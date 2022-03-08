Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti! Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2022
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/MwvQZKaS9Z
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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