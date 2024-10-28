Vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı duygularını CİMER'e yazabilecek

Başkanlığın sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü, azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin tezahürü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerin, CİMER'e "Yönetime Katıl" bölümü altındaki "29 Ekim 2024 Türkiye Cumhuriyeti 101 Yaşında" bölümünden yazılabileceği belirtildi.

Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin sembolü, azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin tezahürü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin duygu ve düşüncelerinizi CİMER’e, Yönetime Katıl bölümü altındaki “29 Ekim 2024 Türkiye Cumhuriyeti 101 Yaşında” bölümünden… pic.twitter.com/JlryO8npAm — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 28, 2024

Paylaşılan videoda, duygu ve düşüncelerini yazmak isteyen vatandaşların, hangi adımları izlemesi gerektiğine yer verildi.