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Gündem
AA 28.10.2024 22:18

Vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı duygularını CİMER'e yazabilecek

İletişim Başkanlığı, vatandaşların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabileceğini duyurdu.

Vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı duygularını CİMER'e yazabilecek

Başkanlığın sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü, azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin tezahürü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerin, CİMER'e "Yönetime Katıl" bölümü altındaki "29 Ekim 2024 Türkiye Cumhuriyeti 101 Yaşında" bölümünden yazılabileceği belirtildi.


Paylaşılan videoda, duygu ve düşüncelerini yazmak isteyen vatandaşların, hangi adımları izlemesi gerektiğine yer verildi.

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İletişim Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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