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TRT Haber 28.10.2024 21:56

Derbide gülen taraf Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Derbide gülen taraf Galatasaray

RAMS Park'ta oynanan derbi 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Hakem Arda Kardeşler düdük çaldığı mücadelenin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi.

Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçta goller; 13. dakikada Davinson Sanchez, 67. dakikada Victor Osimhen ve 90+4. dakikada Muçi'den geldi.

Derbide gülen taraf Galatasaray

Galatasaray bu sonuçla birlikte 28 puanla liderliğini perçinledi. Beşiktaş ise 20 puanla 4. sıraya düşmüş oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise aynı haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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