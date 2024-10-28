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Gündem
AA 28.10.2024 15:33

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Kabine toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki toplantıya başkanlık etti. TUSAŞ'a terör saldırısı toplantının öncelikli gündem başlığıydı.

2 PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son durum görüşüldü. TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası, sınır ötesinde devem eden terörle mücadele operasyonlarına mercek tutuldu.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye indirilen darbe ve terör örgütüne yönelik olası yeni hava harekatları ele alındı. MİT'in, SİHA'larla terör hedeflerine yönelik operasyonları, istihbarat verileri eşliğinde değerlendirildi.

Bölgesel kriz Kabine'nin gündemindeydi

İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve Orta Doğu'da gelişmeler de Kabine'nin gündemindeydi.
İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme yapıldı.
Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin, Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alındı.

Kabine Toplantısı'nda, 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program sonrası gelinen aşama görüşüldü.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası değerlendirildi. Ayrıca yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörle Mücadele TUSAŞ
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