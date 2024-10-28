Bakan Fidan, 30 Ekim'de İngiltere'ye gidecek

Terörle mücadelede iş birliğinin önemi, savunma sanayinde atılacak adımlar, Gazze'deki insani kriz ve birçok başlık, Londra'da ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ekim'de İngiltere'ye ikili düzeyde ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile görüşecek.

Fidan; Türkiye'nin, Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakereleri başlatmaya hazır olduğunu vurgulayacak. Terörle mücadelede iş birliğinin önemine dikkati çekecek. Görüşmede; iki müttefik ülkenin, savunma sanayiinde atabileceği adımlar ele alınacak.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alınacak

Fidan'ın; Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında yaşanan güçlüklere değinmesi planlanıyor.

Türkiye'nin, bölgesinde savaş istemediği mesajını yineleyeceği ifade ediliyor.

Bakan Fidan'ın; İsrail'in savaşı bölgenin geneline yayma hedefi karşısında, tüm tarafların itidalli davranması gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor. Bölgede, kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimler ve iki devletli çözüm vizyonuyla ilgili görüş alışverişinde de bulunması öngörülüyor.

İngiltere ile ticaret artıyor

NATO müttefiki Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklık ilişkisi, 2007'de tesis edildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te, 19,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Hedef, ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi.

