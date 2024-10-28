Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor

İstanbul Valiliğince, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarınca da anıta çelenk konuldu.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve bir grup avukat da İstiklal Caddesi'ndeki baro binasından yürüyerek tören alanına geldi.

Kaboğlu ve avukatların Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktığı törene, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile gaziler de katıldı.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüz yılını tamamladığını anımsatan İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti 86 milyon yurttaşımızındır. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, gençliğe emanet edilmiş bir kavramdır. İkinci yüzyılının ilk Cumhuriyet kutlamasında her birimize çok özel sorumluluklar düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Adana

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Yavuz Selim Köşger, Adana 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan programa, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Vali Ali Hamza Pehlivan, Tuğamiral Tayfun Karataş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Hatay

Hatay'da Antakya Şehitliği'nde düzenlenen programda ziyaretçiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende de Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Armağan Teköz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Osmaniye

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nın önünde yapılan törene, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Samsun

Samsun'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

Yürüyüş öncesi Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, düzenlenen törende, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali Tavlı, burada yaptığı konuşmada, coşku içinde olduklarını ifade ederek, "Bugün, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare şekli olarak 29 Ekim 1923'te ilan ettiğiniz Cumhuriyet'imizin 101. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. İstiklalimize ve istikbalimize kasteden işgalcilere karşı ilk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda attığınız Milli Mücadele'mizin her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlanmıştır" dedi.

Vali Tavlı'nın, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açılarak "Cumhuriyet Yürüyüşü"ne geçildi.

Katılımcılar, Türk bayrağı ile Atatürk Anıtı önünden İstiklal Caddesi'ni takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende Atatürk Anıtı'na Valilik ve Zonguldak Belediyesinin çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, gaziler, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Düzce

Düzce'deki tören kapsamında Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Düzce Belediyesinin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlanan törende, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Garnizon Komutanı İkmal Albay Abdülvahap Bozkurt, Düzce Belediye Başkan Vekili Ali Dilber, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler yer aldı.

Sakarya

Sakarya'da kutlamalar kapsamında Valilik Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çelenkleri konuldu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin Türk bayraklarıyla eşlik ettiği törene, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bazı belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kolluk kuvvetleri, gaziler ve öğretmenler iştirak etti.

Tören sonunda protokol üyeleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karabük

Karabük'teki törende Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törene, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yer aldı.

Kocaeli

Kocaeli'de İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Çapa, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar iştirak etti.

Gölcük ilçesinde Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Belediye Başkanın Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, gaziler ile şehit aileleri katılım sağladı.

Darıca ilçesi Cevher Dudayev Parkı’nda düzenlenen törende, Kaymakam Yüksel Kara ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Bolu

Bolu Anıtpark’ta düzenlenen törende, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bu arada kentte ikamet eden ve dün Avusturyalı Manuela ile dünyaevine giren Levent Ayaz, kutlamalara getirdiği Avusturyalı misafirlerine Türk kültürü ve tarihini anlattı.

Kutlamaları ilgiyle takip eden Avusturyalılar, askeri tören geçişine Türkiye bayraklarını sallayarak ve alkışlarla eşlik etti.

Çanakkale

Çanakkale'deki çelenk töreni, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi.

Anıta Valilik, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ile Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, çelenk sunma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Bursa Valiliği adına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursa Garnizon Komutanlığı adına İl Garnizon komutanı Tuğgeneral Birol Arslan Heykel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Vilayet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce katıldı.

Aksoy, Güneykaya ve Ünlüce, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalova

Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

Programda, Yalova Valisi Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Gürel anıta çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kütahya

Zafer Meydanı’ndaki törende Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunma ve Tugay Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Bilecik

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri, Atatürk anıtına çelen sunumu ile başladı.

Hükümet Konağı önündeki tören, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Daha sonra Kaymakam Ünal, Kaymakamlık bahçesinde tebrikleri kabul etti.

Diyarbakır

Diyarbakır'da Valilik önündeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Vali Tuncay Akkoyun, 2. Ordu Hareket Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Kemal Kızılkaya, tören alanındaki öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Siirt Belediye Başkan Vekili Aykut Savaş, kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Ahmet Hamdi Usta, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Elazığ

Elazığ'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Batman

Batman'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç ve Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Demir Sevim tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurumların yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.