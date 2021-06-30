Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 02:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Varlık Barışı 6 ay uzatıldı
Varlık Barışı başvuruları 6 ay daha uzatıldı. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
30 Haziran'da sona ermesi planlanan Varlık Barışı'na başvurular 6 ay daha uzatıldı.
Uygulama, yurtdışında altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesini kapsama alıyor.
Düzenlemeyle, yurtiçi ve yurtdışındaki döviz, altın gibi ekonomik değerler, banka veya aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme dahil oluyor.
Varlık Barışı'ndan faydalananlar bildirdikleri varlıklar için vergi ödemiyor.
Etiketler: Varlık Barışı
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