30 Haziran'da sona ermesi planlanan Varlık Barışı'na başvurular 6 ay daha uzatıldı.

Uygulama, yurtdışında altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesini kapsama alıyor.

Düzenlemeyle, yurtiçi ve yurtdışındaki döviz, altın gibi ekonomik değerler, banka veya aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme dahil oluyor.

Varlık Barışı'ndan faydalananlar bildirdikleri varlıklar için vergi ödemiyor.