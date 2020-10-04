Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van’da göçmen trajedisi: 16 kişilik minibüsten 2’si ölü 72 göçmen çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'da durdurulan 16 kişilik minibüste 2’si havasızlıktan ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetmiş 72 düzensiz göçmen yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı.
Açıklama Van Valiliği’nden yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İpekyolu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Köşebaşı-Bostaniçi mahalleleri güzergahında S.B. idaresindeki minibüsü saat 05.05 sıralarında durdurdu.
2'si ölü bulundu
16 kişilik araçta 2' si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan, organizatör Ç.Ö., Ş.H. ve H.Ö. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Van düzensiz göçmenSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 08:05
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