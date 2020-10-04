Açıklama Van Valiliği’nden yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti.



İpekyolu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Köşebaşı-Bostaniçi mahalleleri güzergahında S.B. idaresindeki minibüsü saat 05.05 sıralarında durdurdu.

2'si ölü bulundu

16 kişilik araçta 2' si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan, organizatör Ç.Ö., Ş.H. ve H.Ö. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.