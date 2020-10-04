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Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, saat 05.44'te Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 22,18 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Muğla'nın Datça ilçesine 148,62 kilometre yakınlıkta olduğu belirlendi.
Etiketler: akdeniz deprem afad depremSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 03:58
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