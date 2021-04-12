Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
“Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, NASA yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafına destek istedi.
Oktay, sosyal medya hesabından, "Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, NASA'nın düzenlediği yarışmada finale kaldı. Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım" çağrısı yaptı.
Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, NASA’nın düzenlediği yarışmada finale kaldı.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 12, 2021
Van Gölü’nün eşsiz güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım.#VanGölünüOyla https://t.co/DPhxqM0X6R pic.twitter.com/bpggwseAG4
Etiketler: Fuat Oktay NASA
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