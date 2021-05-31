Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısındaki düşüş sürüyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Son 24 saatte 6 bin 493 yeni vaka, 596 yeni hasta tespit edildi. 122 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı. 596 yeni hasta tespit edildi.
Vefat sayısındaki düşüş devam ediyor, 122 kişi yaşamını yitirdi. Buna göre vefat sayısı 47 bin 527 oldu.
Ağır hasta sayısı 1339 olurken, 9 bin 582 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.
Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404 oldu.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Son Dakika
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı sınırda yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz