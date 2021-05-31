Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı sınırda yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yakalananların 2'sinin terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Edirne sınırında yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.
Etiketler: PKK/YPG Yunanistan
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