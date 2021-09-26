Havalar soğumaya başladı. Kapalı mekanlarda geçirilen zamanla birlikte bulaş riski de artıyor.

Peki 30 bine yaklaşan günlük vaka sayısını yeniden 20 binin altına düşürmek mümkün mü?

"Aşıların hızlıca tamamlanması gerekiyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, "Bizim vaka sayılarını azaltmak için bütün önlemlere uymamız şart. Okullar açıldı. Bu açıdan bir sürü risk barındırıyor. Aşıların hızlıca tamamlanması gerekiyor" dedi.

"Okulla ilişkili olanların aşıları tam olmalı"

Yüz yüze eğitim sürecinde okula gidenlerin aşılarının tam olmasının önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sıla Akhan, şu bilgileri verdi:

"Özellikle öğrenciler ya da okulla ilişkili olan kişilerin mutlaka aşılarının tam olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü okullarda maske zaten hiçbir şekilde bırakılmaması gereken bir şey ama mesafede belki biraz problem olabilir."

Üniversite öğrencileri arasında iki doz aşılananların oranı yüzde 65, öğretim elemanlarının ise yüzde 88. Ancak uzmanlara göre bu oran yeterli değil.

"Aşıya hız kazandırmak zorundayız"

Öğrenci ve öğretim üyelerinin aşılanma oranlarının daha yüksek olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sıla Akhan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Özellikle üniversite öğrencilerinin aşılarının tam olmasını beklerdim. Çünkü sonuçta bu haziran ayında onların yaş grubu için aşılar hazırdı. Öğretim üyeleri açısından da yüksek gibi görünse de aslında onların da böyle bir ortamda tam olması gerekiyor. Çünkü amfi dersler olacak, kalabalık ortamlar olacak, pratikler olacak ve mutlaka herkesin aşılı olması hepimizin işlerini kolaylaştıracaktır. Aşı hastalığın, virüsün dağılımını azaltacaktır. O yüzden aşıya hız kazandırmak zorundayız."

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Özden Ayvaz

