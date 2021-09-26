CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni haftada yoğun bir yurt gezisi programı bulunuyor.

Bugün İzmir programının ardından akşam saatlerinde Hatay'a geçecek Kılıçdaroğlu, burada ilk olarak EXPO 2021 Hatay Lansmanı'na katılacak.

Geceyi Hatay'da geçirecek Kılıçdaroğlu, pazartesi günü kanaat önderleri, oda temsilcileri ve esnafla bir araya gelecek.

Salı günü Bilecik'e geçerek merkez ve Bozüyük ilçelerinde belediyeleri ve esnafı ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Bozüyük'te kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu, il merkezinde ise toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek.

Tarım zirvesinin açılışına katılacak

Kılıçdaroğlu, perşembe günü ise 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek tarım zirvesinin açılışında bulunacak. Zirvede, CHP'li belediyelerin tarıma verdiği destekler ele alınarak, kamuoyuna tanıtılacak ve bundan sonraki yol haritası belirlenecek.

MYK, TBMM'de olacak

Kemal Kılıçdaroğlu, 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı açılışı için 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanacak TBMM Genel Kurulu'na katılacak.

Yurt gezileri nedeniyle bu hafta pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) toplamayacak Kılıçdaroğlu, MYK toplantısını Genel Kurul öncesinde cuma günü saat 11.00'de TBMM'de yapacak.

CHP, 1 Ekim günü akşam saatlerinden itibaren ise Bolu Abant'ta kampa girecek. Kılıçdaroğlu, cumartesi günü yeni yasama döneminde izlenecek yol haritasının belirleneceği CHP Abant Kampı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Kampta, ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini aktaracak.