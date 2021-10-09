Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül -1 Ekim illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "25 Eylül - 1 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/mJrDAA6HGn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2021

"Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız"

25 Eylül - 1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:

Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun.

Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." dedi.