Bu yıl 7'ncisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasının kazananları belli oldu. Ödülleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ile alanında uzman isimler verdi.

Fahrettin Altun, geleceğin iletişimcilerine önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü vurgulayarak, "Hem kendimizin hem ülkemizin hem de tüm insanlığın geleceği selameti için iletişimin tüm alanlarında etkin ve öncü olmak zorundayız" dedi.

"Ülkemizi hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız"

Altun, yarışmacılardan iletişim seferberliğine katkı vermelerini istedi.

"İletişimin tüm alanlarında çıtayı daha da yükseltecek gençlerin yetişmekte olduğunu görmek beni çok heyecanlandırıyor. Mahir ve erdemli gençlere kapımız her zaman açık. Onlara kıymet veriyor, onları destekliyoruz. Şunu unutmayalım, en doğru haberleri veren, en iyi filmleri çeken, en güzel tasarımları yapan gençler sadece bireysel kariyerleri yükseltmeyecek, aynı zamanda ülkesine de kazandıracaktır. Ülkemizi el ele, omuz omuza hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız."

"Gençleri önceleyen projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dijitalleşen dünyaya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu coğrafyanın dünyaya şifa olacak hikayesini, özgünlüğünü, değerler setini anlatacak genç iletişimcilere ihtiyacı var. Yalnızca ülkemizde değil, küresel düzeyde iddia sahibi gençlerimizin desteklenmeye ihtiyacı var. Yarışmamızı tam da bu nedenle yetenekli genç iletişimcileri keşfetmek için düzenliyoruz. Biz TRT ailesi olarak, bu düşünceden hareketle platformlarımızda, kanallarımızda, radyolarımızda, dijital mecralarımızda pek çok dilde yaptığımız yayınlarla yalan ve inşa edilmiş algının karşısına gerçeği koyuyoruz."

Sobacı'nın gençlere bir de tavsiyesi vardı.

"Genç iletişimcilere önerim, iletişimin özel bir alt dalında uzmanlaşmaları. Bugün bütün dünyada alanında derinlemesine bilgiye sahip iletişimcilere ihtiyaç duyuluyor. Bir alanda iddianız olduğunda, o alanda güçlü olursunuz. TRT ailesi olarak tecrübe kadar yaratıcı bakış açısı ve üretkenliğe de önem veriyoruz. Gençleri önceleyen projelerimiz ve çalışmalarımız her zaman devam edecek."

121 üniversiteden bin 300 eserin katıldığı yarışmanın finalinde 154 eser yarıştı, 15 kategoride ödül dağıtıldı. 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında bu yıla özel "Güzel Türkçe" kategorisinde de ödül verildi.

7. Geleceğin İletişimcileri Yarışması Dereceye Giren Eserler

İnternet Sitesi Kategorisi

1. İstanbul Üniversitesi – “Vodvil Kültür Sanat ve Sinema Sosyal Medya Web Sitesi” -Nurullah KILIÇ

2. Marmara Üniversitesi – “Bublogta” - Hasan Ahmet DEMİRCİ - Elif İnci TUTKUN

3. İstanbul Üniversitesi – “Dilsosyal Dergisi” - Aleyna AYAN - Erhan KÖŞ - Bilal Enes ÖZENSEL

Podcast Kategorisi

1. İstanbul Gelişim Üniversitesi – “Kadının Portresi” - Melek ÇETİNKAYA - Tuğçe ÇEŞMECİ - Sema ARSLAN

2. Bahçeşehir Üniversitesi – “Radyofer ile Kripto101” - Saimcan BÜYÜKÖZTÜRK

3. Kadir Has Üniversitesi – “Fotoğrafın Hikayesi” - Koray ALTINAY - Birkan EKEN - İrem ŞEN

Sosyal Medya Yönetimi Kategorisi

1. İstanbul Teknik Üniversitesi – “Abdulkerim” -Tuğba Vildan KÖKSAL

2. Hacettepe Üniversitesi – “Bayrağımız Türkçe” - Büşra AKKUŞ - Beyza ZEYBEK

3. Uşak Üniversitesi – “ahmetekincicomtr” - Ahmet EKİNCİ

Dijital Kampanya Kategorisi

1. Anadolu Üniversitesi – “Çevir, Yeşersin!” - Kadriye YÜKSEL - Mehmet Selim DÖNMEZ

2. Trabzon Üniversitesi – “Şiir Mevsimi” - Sümeyye AKSOY

3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – “Bir Avuç Mama” - Yağmur BEKTAŞ

Dijital Video İçerik Formatı Kategorisi

1. İstanbul Bilgi Üniversitesi – “Dijital Müzik Sözlüğü” - Yağmur ÜÇKARDEŞ

2. İstanbul Üniversitesi – “Laztronot” - Mehmet Akif SİPAHİOĞLU

3. Trakya Üniversitesi – “Akkoyunlu x Timurlu & Memlük & Osmanlı Savaşı Belgeseli” - Süleyman Rüçhan ÇAKILLI

Güzel Türkçe Kategorisi

1. İstanbul Üniversitesi – “Türkçe Zamanı” - Can KOÇAK

2. İstanbul Medipol Üniversitesi – “Değerli Türkçe” - Hasan DEMİRALP

3. Süleyman Demirel Üniversitesi – “Sözün Özü” - Anıl KARAKUŞ - Ayhan Alperen ÇATAK - Müjgan KURŞUN

Televizyon Haberi Kategorisi

1. Selçuk Üniversitesi – “Ru Ru Ru” - Rabia PINAR

2. Marmara Üniversitesi – “Umuda Tutunan Eller” - Nazlıcan TESELLİ

3. Selçuk Üniversitesi – “Yeşeren Hayaller” - Leyla Nur ÇEVİK - Nursultan URAL

İnternet Haberi Kategorisi

1. Hacettepe Üniversitesi – “Uganda'nın "Son Kraliçe"leri” - Kübra DİLBAZLI - Esma Nur DUZAK - Dilan DEĞİRMENCİ

2. Doğuş Üniversitesi – “İran'da Bir Televizyoncu: Bir Kadın, Bir Anne, Bir Eş ve Bir Sanatçı” - Nazlı KOYUNCU

3. İstanbul Kent Üniversitesi – “Kaybolan Değerlerimiz” - Rabia GÜVELİ - Ege Fırat GÜZEL - Olcay AKYILDIZ

Televizyon Spor Haberi Kategorisi

TEŞVİK Ödülü: Erciyes Üniversitesi – “Pandemi'nin Amatör Futbola Etkisi” - Doğukan İŞÇİ - Burak ŞENOL - Emine Zehra ÜNAL

Kısa Film Kategorisi

1. Dokuz Eylül Üniversitesi – “Bi' Zahmet” - Engin ÖKMEN

2. Akdeniz Üniversitesi – “Bilardo” - Esra Ecem ANAY

3. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – “Bir Gün Bir Fotoğrafçı” - Gülistan AKDOĞAN - Zeynep Sena BAŞAK

Televizyon Programı Kategorisi

1. Erciyes Üniversitesi – “Aslında Ne?” - Yusuf TÜRKYILMAZ - Beyza SARIKAYA - Beyza Buse KOÇ

2. Akdeniz Üniversitesi – “Turizmde Sağlık” - Feyza EVSEK - Murat IŞIKLI

3. İstanbul Gelişim Üniversitesi – “Hezel Ana Haber” - Caner TIKIZ

Belgesel Film Kategorisi

1. Necmettin Erbakan Üniversitesi – “Arayış” - Ömer GÜLER

2. Başkent Üniversitesi – “Aramızdaki Aspergerli” - Sadık DİŞLİ

3. Adnan Menderes Üniversitesi – “Altı - Üstü Deniz” - Furkan Alperen DEMİR

Radyo Programı Kategorisi

1. Gaziantep Üniversitesi – “Sesin Görüntüsü” - Hanifi Fatih GÜLOCAK

2. Selçuk Üniversitesi – “"Bal"-"Kanlı" Hikayeler” - Sezer KAKIZ

3. Selçuk Üniversitesi – “Noksansız 90” - Asiye ALTUĞ

Radyo Drama Kategorisi

1. Erciyes Üniversitesi – “SÜRGÜN / Sürgünün Adı: Bin Sekiz Yüz Altmış Dört” – Gaye YILDIZ - Ayşe Nur COŞKUN

2. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi – “Kadın Olmak” - Salih DELİ

3. Selçuk Üniversitesi – “Toz ve Sümbül” - Hamza DURSUN

Radyo Belgeseli Kategorisi

1. Akdeniz Üniversitesi – “Emine'nin Penceresinden Pandemi” - Javidan AFANDİYEV

2. Erciyes Üniversitesi – “Hayat Sahnesi” - Kübra Nur BULUÇ

3. Ege Üniversitesi – “Evden Uzakta” - Zein KAYYALI