Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-26 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/FDVdAT4uh8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2022

3 büyük ilde son durum

Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise vaka yoğunluğu önceki haftaya göre azaldı. Her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 290,83, İstanbul'da 196,06, İzmir'de 113,95 olarak kayıtlara geçti.

Eskişehir, Kırklareli ve Çanakkale ilk üçte

Her 100 bin kişide en çok vaka, 547,21 ile bir önceki haftadaki gibi yine Eskişehir'de. Eskişehir'i, Kırklareli ve Çanakkale takip etti.

Vaka sayısı en düşük il Van

100 bin kişide vaka sayısı en düşük il ise 7,71 ile Van oldu. Şırnak ve Şanlıurfa vaka yoğunluğunun düşük olduğu iller arasında yer aldı.