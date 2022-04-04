Emniyet Genel Müdürlüğü, teşkilatın 177. kuruluş yıl dönümü ve 4-10 Nisan Polis Haftası kapsamında tanıtım filmi hazırladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında "Hayatın merkezinde, vatandaşımızın yanında, tam 177 yıldır" ifadeleri kullanılarak paylaşılan film, bir Polis Akademisi eğitmeninin, öğrencilere, polis olma yolundaki tavsiye ve uyarılarını içeriyor.

Filmde eğitmen, öğrencilere meslek hayatları boyunca nelerle karşılaşacaklarını anlatıyor.

Cebeci Polis Şehitliği'nden kareler de yer aldı

Adana, İzmir, Van ve Ankara'da çekilen ve emniyetin tüm birimlerine ilişkin görüntülere yer verilen filmde şehitler de unutulmadı.

4 dakika 30 saniye süren tanıtım filminde Cebeci Polis Şehitliği'nden kareler de yer aldı.

Senaryosu Emniyet Teşkilatınca kaleme alınarak yaklaşık bir aylık bir çalışmayla ortaya çıkan filmin oyuncuları da polisler oldu.