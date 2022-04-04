Milliyetçi Hareket Partisini kurdu. Türk siyasal tarihinde önemli bir iz bıraktı. Oluşturduğu ideolojiyle milyonları peşinden sürükledi.

Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 25 yıl geçti.

Hayali asker olmaktı

Alparslan Türkeş, 1917'de İngiliz işgali altındaki Kıbrıs'ta doğdu. 1933'te ailesiyle Türkiye'ye geldi.

Kuleli Askeri Lisesine girdi, İstanbul Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Türkiye, 27 Mayıs 1960 darbesini Alparslan Türkeş'in okuduğu bildiriyle öğrendi.

Darbeden sonra Başbakanlık müsteşarı oldu.

Hindistan'a sürgüne gönderildi

Türkeş idamlara karşı çıktığı için aynı yıl Hindistan'a sürgüne gönderildi. Milli Birlik Komitesi'ne Yeni Delhi'den yazdığı mektupla "Adnan Menderes'i asmayın" uyarısı yaptı.

1963'te Türkiye'ye dönen Türkeş, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine katıldı. 1965'te milletvekili seçildi. Artık o milliyetçilerin "Başbuğ"uydu.

Alparslan Türkeş, 1975'te iktidara ortak oldu. Demirel ve Erbakan ile birlikte Milliyetçi Cephe hükümetlerinde yer aldı.

Ülkü Ocakları ve Büyük Ülkü Derneği'ni kurdu.

Darbeciler cezaevine gönderdi

12 Eylül 1980'de darbeciler tüm siyasi partiler gibi MHP'yi de kapattı. Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldı.

Siyaset sahnesine dönüş için 6 Eylül 1987 halk oylamasını bekledi. Siyasi yasağı kalktıktan sonra Milliyetçi Çalışma Partisi'nin başına geçti.

Ardından partinin adını yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştürdü.

Alparslan Türkeş anılıyor

Alparslan Türkeş, 80 yaşında kalp krizi sonucu vefat etti.

Soğuk ve karlı bir Ankara gününe rağmen yüz binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Alparslan Türkeş'in kabri onun izinden giden ülküdaşları tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

Haber: Ahmet Furkan Avras

Kamera: Ebubekir Mazlum

Kurgu: Yakup Emin Akgül