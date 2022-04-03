İstanbul'da şehit aileleri ve gaziler, Valilikçe organize edilen iftarda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya ile kuvvet komutanlarının da katılımıyla Şişli'de bir otelde gerçekleşen iftar buluşmasında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Akşam ezanının okunmasının ardından duayla oruçlar açıldı.

"1 Ocak 2022'den itibaren 722 terörist etkisiz hale getirildi"

Programda konuşma yapan Bakan Akar, "Kumaşı bayrak, toprağı vatan yapan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bunun bilincindeyiz. Yoksa bayrak ve vatan toprağı kanla sulanmadıkça bayrak bayrak olmuyor. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı korumak başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışında şehitlerimizden ve gazilerimizden aldığımız ilhamla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Aziz şehitlerimizin bugüne kadar kanlarını yerde bırakmadık, bırakmamak için de bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yoğun bir şekilde terörle mücadele devam ediyor. Yurt içinde, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2022'den itibaren de 722 terörist etkisiz hale getirildi ve bu mücadele bitmedi, bitmeyecek" dedi.

"Teröristler hiçbir şekilde rahat değil"

Terörislere rahat vermediklerini ifade eden Akar, "Teröristler hiçbir şekilde rahat değil. Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyorlar, her an mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar. İster PKK deyin, ister YPG deyin bunların birbirinden farkı yok. Dolayısıyla bunların arkasında kim olursa olsun, bunları kimler destekliyorsa desteklesin Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak biz bunların peşindeyiz" açıklamasını yaptı.

"Umudumuz Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesi"

Ukrayna'da yaşananlarla ilgili konuşan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesini beklediklerini dile getirdi.

Akar, "Dünya barışına katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda da gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Türkiye olarak dünyadaki saygın ve keskin yerimizi her geçen gün geliştirmeyi sürdürüyoruz. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Ukrayna'da meydana gelen bu çatışma ile alakalı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız dahil ilgili bakanlıklarla beraber gerekli çalışmalar yapılıp Antalya'da dışişleri bakanımız tarafından dışişleri bakanları bir araya getirildi. Umudumuz, önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy'nin bir araya getirilmesi" sözlerini kullandı.