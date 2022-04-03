Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi icra ederken çaya düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Kupşen'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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