Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tenis Milli Takımı'nın eski antrenörü Yılmaz Erkangil için taziye mesajı paylaştı.

Kasapoğlu, mesajında, "Milli tenisçimiz ve milli takım antrenörümüz Yılmaz Erkangil'in vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Yılmaz Erkangil'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.