Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile Mariupol'den yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemini vurguladı.

Ayrıca Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.