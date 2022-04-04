Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi."
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/y7VDoKZOyr
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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