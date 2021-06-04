Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi daha bulundu. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı.

Karadeniz'de doğal gaz keşfini TRT Haber'in Filyos Limanı'ndan gerçekleştirdiği özel yayına katılan uzmanlar değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yapıldığını açıkladı.



Zonguldak’ta 2016 yılında yapımına başlanan Filyos Limanı açıldı. Filyos Limanı Özel Yayını, uzman konuklar ve canlı bağlantılarla @trthaber’de devam ediyor. https://t.co/tJsk6MnP2S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2021

"Bunun da arkası gelecek gibi"

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Berument, "1/3 oranında artırdık rezervlerimizi. Bunun da arkası gelecek gibi. Türk mühendisler bunu başarabiliyor, önemli olan bu" dedi.

"Yüzde 36'sını karşılayabileceğiz"

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener ise, "Türkiye'nin gaz tüketiminin 55 milyar metreküp olacağını varsayarsak, ihtiyacımızın yüzde 36'sını karşılayabileceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Keşfedilen yeni rezerv Türkiye'nin 3 yıllık doğal gaz talebine karşılık geliyor. Uzmanlar bu rezervin ekonomik büyüklüğünün 45 milyar dolara yaklaşabileceğini belirtiyor. 540 milyar metreküplük rezerv ise Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ise şöyle konuştu:

"540 milyar metreküp doğal gazın beledi çok büyük boyutlarda. 120-130 milyar dolara çıkmış görünüyor, şu anki hesaplamalara göre."

"Bölgede fiyatı etkileme gücüne sahip olduk"

Keşfin rekabet açısından da önemli avantajlar sağlayacağını söyleyen Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Berument, "Sadece arz güvenliği değil, ticari bağlamda da bölgede fiyatı etkileme gücüne sahip olduk. Bu çok önemli" dedi.

"Vatandaşın cebine de yansıyacak"

Keşfin arz sorununu ortadan kaldıracağını ifade eden Prof. Dr. Sefer Şener, "Makroverilere yansıyacak, vatandaşın cebine yansıyacak, kişi başına gelire de yansımış olacak" açıklamasını yaptı.

Keşfin faturalara yansımasının ise 2023 yılında olması bekleniyor.