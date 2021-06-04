Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu açıkladı.

"Yeni keşifler için rota oluşturuluyor"

Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamd olsun.



135 milyar m3'lük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun.



Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor.#EnerjideYeniMüjde pic.twitter.com/ZAfHJ6jqO2 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 4, 2021

Karadeniz'den çıkarılacak doğal gazın 2023'te hizmete sunulması bekleniyor.