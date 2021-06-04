Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Necati Yatkak ve Halit Altun'un ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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