Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Necati Yatkak ve Halit Altun'un ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.