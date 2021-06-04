Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 23:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nde AB ile siyasi istişare toplantısı
[Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı]
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Enrique Mora ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Enrique Mora başkanlığındaki siyasi istişareler bugün gerçekleştirildi
Yapılan istişarelerde ortak gündemde bulunan bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Enrique Mora başkanlığındaki siyasi istişareler bugün gerçekleştirildi. İstişarelerde ortak gündemimizdeki bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştır. pic.twitter.com/XU1l2O7sFC— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 4, 2021
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Bakan Dönmez: Yeni keşifler için rota oluşturuluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz