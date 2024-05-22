Az Bulutlu 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.05.2024 12:59

Uzaktan muayene SGK kapsamında

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Uzaktan muayene SGK kapsamında
[Fotograf: AA]

Kamu hastanelerinde internet üzerinden alınacak uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerine ait muayene bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü destekliyoruz. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde; muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz.

 

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Depremlerde 31 kişinin öldüğü iki binada suçlu bulunanlara 22 yıla kadar hapis istemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Malatya'da aç kalan ayılar arı kovanlarına saldırdı
13:43
5 ilde tarihi eser kaçakçılığına operasyon: 13 gözaltı
13:35
Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor
13:31
İstatistikler nüfusun 100 milyona ulaşmasının zor olduğunu gösteriyor
13:32
Mimar Sinan'ın yaptığı Kurşunlu Camii 451 yıldır ihtişamını koruyor
13:29
Turizm sektörünün profesyonelleri İstanbul'da buluşacak
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze namazı kılındı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze namazı kılındı
FOTO FOKUS
17 yaşındaki genç kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
17 yaşındaki genç kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ