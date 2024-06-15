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Ekonomi
TRT Haber 15.06.2024 21:01

THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı

Türk Hava Yolları, bayram tatili boyunca ilave talebi karşılamak adına ek seferler düzenledi.

THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçuşların zamanında kalkışına yönelik büyük gayret sergilendiğinin altını çizdi.

Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerde zaman zaman gecikmelerin yaşanabildiğini belirtti.

"Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta"

Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir.

Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir.

Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar.

Bu oldukça yoğun Bayram trafiğinde, yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz." 

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