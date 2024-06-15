İsrail ordusu: Gazze'nin güneyinde 8 askerimiz öldürüldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "karma pusuda" İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurmasının ardından İsrail ordusundan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğü belirtildi.

Ordu açıklamasında, askerlerin Gazze'nin güneyinde öldürüldükleri yere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, söz konusu askerlerin Refah'a bağlı Tel es-Sultan Mülteci Kampı yakınlarında zırhlı bir araçla ilerledikleri sırada, yola döşenen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu öldükleri bilgisi geçildi.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker sayısı 306'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 658'e yükseldi.

Saldırılarda ayrıca 1936'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 835 İsrail askeri de yaralandı.

Kassam Tugaylarından bugün yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alındığı ve içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 çocuğu öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 1 çocuğu öldürdü, biri çocuk 2 kişiyi de yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nablus'a bağlı Beyt Furik ilçesine düzenlediği baskın sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle göğsünden vurularak ağır yaralanan 16 yaşındaki Sultan Abdurrahman Sultan Hatatibe hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı da Nablus'taki ekiplerin, gerçek mermiyle bacaklarından vurulan biri çocuk 2 kişiyi hastaneye naklettiğini duyurdu.

Kızılay ayrıca, İsrail askerlerinin yaralılara ulaşmaya çalışan Beyt Furik Belediyesine ait bir ambulansın sürücüsüne saldırdığını ve aracın camını kırdığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.