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Dünya
AA 15.06.2024 16:00

Kassam Tugayları: Refah'ta kurulan "karma pusuda" bazı İsrail askerleri öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "karma pusuda" İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları: Refah'ta kurulan "karma pusuda" bazı İsrail askerleri öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kuruldu.

Pusuda İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye İsrail'e ait kurtarma ekiplerinin ulaştığı, bu zırhlı personel taşıyıcının da "Yasin 105" roketleriyle vurulduğu ve içindeki askerlerin öldüğü aktarıldı.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle beraber İsrail'in güneyindeki Sofa askeri mevzisinin bombalandığı bilgisi verildi.

İsrail ordusundan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

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