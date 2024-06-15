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Dünya
AA 15.06.2024 13:42

İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

Yaz sezonunun başlangıcının bu yıl Kurban Bayramı tatiliyle birleşmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu
[Fotograf: AA]

Bayramı memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler dün sabah erken saatlerden bu yana İstanbul Havalimanı'nda hareketliliğe neden oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.

Yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ile valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hatlar kontuarlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı. Polisler elektronik pasaport yöntemini kullanmak isteyen yolculara yardımcı oldu.

Yurt dışı çıkış harcı pulunu almak isteyen vatandaşlar, bankomatlar önünde kuyruk oluşturdu.

İGA, THY ve TGS ekipleri, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için yoğun çaba harcadı.

Yoğunluğun yaşandığı İstanbul Havalimanı'nın bugün gerçekleştirilecek 1598 uçuşla toplam 259 bin 321 yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.

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İstanbul Havalimanı Kurban Bayramı
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