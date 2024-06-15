İsrail UNRWA okulu ile birçok bölgeyi vurdu

Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin merkezinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulu topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırı sonrası ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Refah'ın batı kesiminde ise İsrail ordusu El-Uzbe bölgesi ve İsveç Köyü yakınlarındaki bölgelere topçu atışı ve tanklarla saldırı düzenledi. İsrail zırhlı araçlarının Refah'ın en batı noktasındaki Tel es-Sultan bölgesine doğru ilerlemeye çalıştığı aktarıldı.

Refah'ın batısında Filistin direniş güçleri ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı, direniş güçlerinin bazı askerleri havan topuyla hedef aldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail tanklarının aralıklarla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ile Bureyc Mülteci Kampı'na da saldırılar düzenlediği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 102 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu Gazze'de en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdı

İsrail ordusunun en az 200 Filistinli çocuğu kaçırırken, Gazze'de 17 bin çocuk yetim kaldı, bunlardan yaklaşık 510 çocuk da annesini kaybetti.

Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla çocuğun yaşadığı yerden göçe zorlandı. İsrail ordusunun saldırılarında 650 bin çocuğun yaşadığı ev yıkıldı.

Yaklaşık 34 bin çocuk yaralandı, 3 bin 600 çocuk da enkaz altında kayboldu.

Yaklaşık 1500 çocuk gözlerini veya uzuvlarını kaybetti ya da yaralanma kaynaklı engelli kaldı.

Gazze'deki çocuklar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız

Yemek pişirmek üzere ateş yakmak için enkaz atıklarının kullanılması nedeniyle 450 bin çocuk kanser ve solunum yolu hastalıkları tehdidi altında.

Temizlik malzemelerinin az oluşu, zorunlu göç ve yerinden edilenlerin barındığı merkezlerin kalabalık olması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm çocuklar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız.

Gazze'deki tüm çocuklar İsrail saldırıları nedeniyle korku, kaygı ve depresyon gibi psikolojik travma ve davranış sorunları yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), geçen hafta İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" almıştı.