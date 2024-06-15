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Dünya
AA 15.06.2024 11:17

Gana'da 3 hafta elektrik kesintisine gidilecek

Gana'da, Nijerya'dan alınan doğal gazın yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde üç hafta elektrik kesintisi yaşanacak.

Gana'da 3 hafta elektrik kesintisine gidilecek
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Ülkede elektrik sağlayan şirketler Gana Şebeke Şirketi (GRIDCo) ve Gana Elektrik Şirketi (ECG) tarafından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, ülkenin Nijerya'dan aldığı doğal gazın yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde 3 hafta boyunca elektrik kesintileri yaşanacak.

Açıklamada, "GRIDCo ve ECG olarak, mevcut kaynakları optimize etmek ve gaz arzındaki düşüşün tüketiciler üstündeki etkisinin asgari düzeyde olmasını sağlamak amacıyla enerji değer zincirindeki diğer paydaşlarla işbirliği yaptığımız konusunda kamuoyunu temin etmek isteriz." denildi.

Yıllardır sık sık elektrik kesintilerin yaşandığı Gana'da, elektrik talebi, kısmen hızlı kentleşme ve nüfus artışı nedeniyle son 20 yılda istikrarlı bir şekilde arttı.

Yüzlerce kişi, geçen hafta hayatı olumsuz etkileyen elektrik kesintilerini başkent Akra'da protesto etmişti.

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