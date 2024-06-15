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Dünya
AA 15.06.2024 10:40

AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da başlanacağını duyurdu.

AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyi dönem başkanı Belçika tarafından yapılan açıklamada, üye ülkelerin büyükelçiler seviyesindeki toplantısından Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerine başlama kararı çıktığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, ilk hükümetlerarası konferanslar 25 Haziran'da yapılacak.

Hükümetlerarası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşaması sayılıyor. Üyelik süreci ise yıllar sürüyor.

Konferansın, 25 Haziran'da AB dışişleri bakanları toplantısı sırasında Lüksemburg'da yapılacağı öğrenildi.

Macaristan vetosu aşıldı

Ukrayna ve Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelişen ortamda AB'ye üyelik başvurusu yapmıştı.

İki ülke, 23 Haziran 2022'de adaylık statüsü almış, üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı ise 23 Aralık 2023'te çıkmıştı.

AB Komisyonu, geçen hafta her iki ülkenin de müzakerelere resmen başlamak için tüm kritleri yerine getirdiğini duyurmuştu. Ancak 27 üye ülkenin oy birliğini gerektiren bu karar, Macaristan tarafından veto ediliyordu.

1 Temmuz'da AB dönem başkanlığının Macaristan'a geçecek olması, Belçika ve AB Komisyonu'nun bir an evvel müzakereleri başlatmak için çabaları yoğunlaştırmasına neden olmuştu.

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