DSÖ Batı Şeria'da derinleşen sağlık krizinden endişe duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, İsrail'in saldırıları ve işgal altında bulunan Batı Şeria'daki sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

"Batı Şeria'da derinleşen sağlık krizinden endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, buradaki sağlık altyapısına yönelik saldırıların ve artan hareket kısıtlamalarının sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini belirtti.

Ghebreyesus, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 124'ü çocuk olmak üzere 500 Filistinlinin hayatını kaybettiğine, 5 bin 150'den fazla kişinin yaralandığına işaret etti.

Bu durumun halihazırda zorda olan sağlık tesislerinin travma ve acil bakım yükünü daha da artırdığını kaydeden Ghebreyesus, "Batı Şeria'daki sivillerin ve sağlık hizmetlerinin acil ve aktif bir şekilde korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini, bunun da "sağlık hizmetlerinin kutsallığına her zaman uyulması gerektiği" anlamına geldiğini belirtti.

Batı Şeria'da İsrail zulmü

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere baskınlar düzenlemeye devam ediyor. El-Emari Mülteci Kampı ve çevresi de İsrail ordusunun hedefindeydi.

Kampa düzenlenen baskında 3'ü ağır 7 Filistinli yaralandı.

Celezun Mülteci Kampı'ndaki baskında ise bir Filistinli başından gerçek mermiyle vuruldu.

Bir diğeri de bacağı ve karnından şarapnel parçalarıyla yaralandı.

Baskında 2 Filistinli de gözaltına alındı.

İsrail askerleri, hapishaneden çıkan bir Filistinlinin kutlama hazırlığı yapılan evine de saldırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 547 Filistinli hayatını kaybetti. 9 bin 185 kişi de gözaltına alındı.

İsrail Gazze'de 37 bin 266 kişiyi öldürdü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

Yaklaşık 34 bin çocuk yaralandı, 3 bin 600 çocuk da enkaz altında kayboldu.

Yaklaşık 1500 çocuk gözlerini veya uzuvlarını kaybetti ya da yaralanma kaynaklı engelli kaldı.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.