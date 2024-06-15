İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 14 kişi öldü

İsrail Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

Yaklaşık 34 bin çocuk yaralandı, 3 bin 600 çocuk da enkaz altında kayboldu.

Yaklaşık 1500 çocuk gözlerini veya uzuvlarını kaybetti ya da yaralanma kaynaklı engelli kaldı.

İsrail ordusu Gazze'de en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdı

İsrail ordusunun en az 200 Filistinli çocuğu kaçırırken, Gazze'de 17 bin çocuk yetim kaldı, bunlardan yaklaşık 510 çocuk da annesini kaybetti.

Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla çocuğun yaşadığı yerden göçe zorlandı. İsrail ordusunun saldırılarında 650 bin çocuğun yaşadığı ev yıkıldı.

Gazze'deki çocuklar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız

Yemek pişirmek üzere ateş yakmak için enkaz atıklarının kullanılması nedeniyle 450 bin çocuk kanser ve solunum yolu hastalıkları tehdidi altında.

Temizlik malzemelerinin az oluşu, zorunlu göç ve yerinden edilenlerin barındığı merkezlerin kalabalık olması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm çocuklar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız.

Gazze'deki tüm çocuklar İsrail saldırıları nedeniyle korku, kaygı ve depresyon gibi psikolojik travma ve davranış sorunları yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), geçen hafta İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" almıştı.

ABD tartışmalı limanı kaldırıyor

ABD Gazze kıyısına inşa ettiği tartışmalı yüzer limanı kaldırmaya hazırlanıyor.

ABD'li yetkili limanın deniz koşulları nedeniyle taşınacağını söyledi.

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, bin ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

Geçici yüzer limanın bazı parçaları ve limanı destekleyen gemiler, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu.

ABD limanı deniz yoluyla yardım ulaştırmak için inşa ettiğini duyursa da Filistinliler iskeleyi "işgal limanı" olarak nitelemişti.