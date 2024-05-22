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TRT Haber 22.05.2024 12:59

Bakan Işıkhan: Uzaktan muayene SGK kapsamında

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Işıkhan: Uzaktan muayene SGK kapsamında
[Fotograf: AA]

Kamu hastanelerinde internet üzerinden alınacak uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerine ait muayene bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak.

Bakan Işıkhan: Uzaktan muayene SGK kapsamında

"Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi"

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü destekliyoruz. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde; muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz.

 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Vedat Işıkhan
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