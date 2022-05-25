Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk polisini ve İstanbul Emniyeti'ni tebrik etti.

Açıklamasında, Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi. Tebrikler İstanbul Emniyeti" ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucuda yine büyük operasyon:



Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor;

1️⃣ ???????????? 1️⃣1️⃣7️⃣ kg ????????????????????????????????????????????????

kristal ve sıvı ele geçirildi.



İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi.



Tebrikler Türk Polisi ????????

Tebrikler İstanbul Emniyeti ???????? pic.twitter.com/NLynvqevX0 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 24, 2022

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