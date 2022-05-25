İstanbul'da rekor operasyon: Tek seferde 1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde 1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve İran uyruklu uyuşturucu çetesinin çökertildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk polisini ve İstanbul Emniyeti'ni tebrik etti.
Açıklamasında, Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi. Tebrikler İstanbul Emniyeti" ifadelerine yer verdi.
Uyuşturucuda yine büyük operasyon:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 24, 2022
Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor;
1️⃣ ???????????? 1️⃣1️⃣7️⃣ kg ????????????????????????????????????????????????
kristal ve sıvı ele geçirildi.
İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi.
Tebrikler Türk Polisi ????????
Tebrikler İstanbul Emniyeti ???????? pic.twitter.com/NLynvqevX0
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