Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Muş, sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesinin de çökertildiğini belirterek bakanlık personelini tebrik etti.